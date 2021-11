Renault Kangoo Rapid E-Tech kommt im Frühjahr

Renault bringt im nächsten Frühjahr den Kangoo Rapid „E-TECH 100% Electric“ zum Händler. Die Neuauflage des rein elektrischen Kompakttransporters fährt mit einer Antriebskombination aus 45 kWh-Lithium-Ionen-Batterie und 90 kW starkem Elektromotor, die je nach Fahrstil, Streckenprofil und Außentemperatur eine WLTP-Reichweite von bis zu 300 Kilometern möglich machen soll.

Ein flexibles Ladesystem versorgt die Batterie mit Energie. Serienmäßig ist die Ladung an einer Drehstrom-Station (AC) mit 11 kW in 4,5 Stunden möglich, mit 7,4 kW dauert es knapp sieben Stunden. Optional ist auch die beschleunigte Wechselstrom-Ladung mit 22 kW möglich. An Gleichstrom-Stationen mit einer Ladeleistung von bis zu 75 kW saugt der Elektro-Kangoo Rapid innerhalb von 30 Minuten ausreichend Strom für 150 Kilometer Reichweite.



Wie der Vorgänger wird der neue City-Lieferwagen am französischen Standort Maubeuge gefertigt und ist in zwei Längen lieferbar, die mit 3,9 und 4,9 Kubikmeter das gleiche Stauvolumen und mit bis zu 800 Kilogramm die gleiche Zuladung bieten wie ihre konventionell motorisierten Pendants. Die Anhängelast liegt bei 1500 Kilogramm. (aum)