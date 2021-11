Der Ford-Fan-Award startet

Alle zwei Jahre lobt Ford den Fan-Award aus. Von heute an geht er in die neue Runde. Gesucht werden wieder der beste Ford-Club, der beste Ford-Channel und die beste Individualisierung bzw. den originellsten Umbau sowie der schönste Roadtrip in einem Ford. Bewerbungen können von Einzelpersonen oder Gruppen bis zum 7. Januar 2022 unter fanaward@ford.com eingesendet werden. Dabei wird die jeweils aussagekräftigste und kreativste Fan-Einreichung (Bilder, Videos, Text) ausgezeichnet.

Eine Jury wählt nach Ablauf der zweimonatigen Frist in einer Vorauswahl die besten fünf Einsendungen jeder Kategorie aus. Über diese kann dann ab dem 7. Februar 2022 online abgestimmt werden.



Die Gewinner der Club- und der Channel-Kategorie erhalten eine Führung durch die klassische und der Öffentlichkeit nicht zugängliche Fahrzeugsammlung. Die Sieger in den beiden anderen Bereichen bekommen Wochenende mit Begleitung und zwei Hotelübernachtungen sowie einem Ford für den Aufenthalt geschenkt.(aum)