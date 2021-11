Dacia Jogger kommt im Frühjahr für 14.000 Euro

Dacia bringt den Jogger im März zu Preisen ab 13.990 Euro auf den Markt. Als Siebensitzer startet der Nachfolger von Logan MCV und Dokker, bei 14.790 Euro. Der 4,55 Meter lange Kombi bietet bis zu 1819 Liter Ladevolumen und kann bis zu zwei Meter lange Gegenstände transportieren.

Die Basisausstattung Essential verfügt unter anderem über LED-Abblendlicht, elektrische Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Geschwindigkeitsbegrenzer und Lichtautomatik. Fahrersitz und Lenkrad sind höhenverstellbar. Mit an Bord sind außerdem der Notbremsassistent, die E-Call-Funktion und die Berganfahrhilfe sowie ein Infotainmentsystem mit Smartphone-Koppelung.



Die Ausstattung Comfort bringt zu Preisen ab 15.690 Euro (Siebensitzer: 800 Euro Aufpreis) eine manuelle Klimaanlage, Tempopilot, Einparkhilfe hinten sowie das Infotainmentsystem Media Display mit Acht-Zoll-Touchscreen mit. Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, getönte Scheiben hinten sowie Unterfahrschutz vorne und hinten sorgen für eine eigenständigere Optik. Die modulare Dachreling lässt sich mit wenigen Handgriffen in einen Dachgepäckträger mit 80 Kilogramm Traglast umrüsten.



Die Ausstattung Extreme umfasst zum Grundpreis von 16.690 Euro Klimaautomatik und Rückfahrkamera sowie das schlüssellose Zugangs- und Startsystem. Die schwarze Haifisch-Antenne, Unterfahrschutz in Dunkelgrau sowie 16-Zoll-Leichtmetallrädern in Schwarz, rote Ziernähte an Sitzen und Verkleidungen sowie Chrom-Applikationen stehen für einen etwas dynamischeren Akzent.



Die Topausstattung Extreme+ (ab 17.490 Euro) bietet darüber hinaus eine erhöhte Mittelkonsole mit elektrischer Parkbremse, Einparkhilfe vorne und Toter-Winkel-Warner. Hinzu kommen das integrierte Multimediasystem Media Nav, Sitzheizung vorne und das Sicherheitstrennnetz für den Kofferraum.



Einstiegsmotorisierung für den Jogger ist der TCe 100 Eco-G, der mit Autogas betrieben wird. Darüber rangiert der TCe 110 zu einem Preis ab 14.490 Euro in der Basisausstattung.



Der neue Dacia Jogger ist voraussichtlich ab Dezember bestellbar. (aum)