Skoda: Mehrausstattung per Knopfdruck im Infotainmentsystem

Skoda bietet für den Octavia ab sofort so genannte Functions on Demand an. Sie stellen Zusatzfunktionen zur Verfügung, die direkt über den Shop im Infotainmentsystem des Fahrzeugs gekauft und aktiviert werden können. Dazu zählen zum Beispiel Navigationssystem, Fernlichtassistent und neue Optionen für die Ambientebeleuchtung. Weitere Optionen und die Ausweitung des Angebots auf andere Modellreihen werden folgen.

Voraussetzung für die Nutzung der Functions on Demand ist ein Skoda-Connect-Konto. Die Bezahlung erfolgt ganz nach Wunsch per Überweisung, Kreditkarte oder Paypal. Nach erfolgtem Zahlvorgang installiert und aktiviert das Fahrzeug die neuen Funktionen automatisch – ein Besuch beim Händler ist nicht nötig. Für die Aktivierung der 390 Euro teuren Navigation ist das Infotainmentsystem Bolero notwendig. Für 49 Euro pro Jahr lässt sich Skoda Connect zudem um Infotainment Online ergänzen. Der Fernlichtassistent für 208 Euro ist für alle Octavia erhätlich, die nicht mit Matrix-LED-Hauptscheinwerfern ausgestattet sind.



Darüber hinaus gibt es ab Dezember eine Erweiterung für Fahrzeuge mit Ambientebeleuchtung: Für je 49 Euro können zusätzliche Farben und Effekte freigeschaltet werden. Zum Beispiel erhöht sich im Sportmodus je nach Geschwindigkeit die Lichtintensität. Ebenfalls an Bord geholt werden kann für die Infotainmentsysteme Columbus sowie Boleros mit Navi-Aktivierung die Verkehrszeichenerkennung für 74 Euro. (aum)