Auf der letzten Meile die Welt verbessern

Die Transporter für die letzte Meile – sie fallen jedem täglich auf. Gut, wenn die klimaneutral führen, selbst grünen Strom produzierten und die Luftqualität um sich herum auch noch verbessern könnten. Genau das sind Ziele des Technologieträgers von Mercedes-Benz mit dem sinnigen Namen „Sustaineer“ von „sustainability pioneer“. Mit dem Nachhaltigkeitspionier gibt Mercedes-Benz Vans einen Ausblick, wie Nachhaltigkeit im urbanen Lieferverkehr der Zukunft aussehen kann.

Der vollelektrische Transporter auf Basis des Mercedes‑Benz eSprinter bündelt eine Vielzahl von Lösungen zur Verbesserung der Lebensqualität in Städten, zur Ressourcenschonung und Klimaschutz sowie für mehr Gesundheit und Sicherheit für Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer. Hierzu zählen unter anderem Feinstaubfilter an Frontmodul und Unterboden, ein Solar-Panel auf dem Dach, Bauteile aus Recyclingmaterialien sowie eine körpernahe Heizung. Die technischen Lösungen des Technologieträgers wurden mit Blick auf einen möglichen Serieneinsatz konzipiert.



Mercedes-Benz ist immer noch von den ökologischen und ökonomischen Vorteilen batterieelektrischer Vans überzeugt und bereitet sich deswegen darauf vor, noch vor Ende des Jahrzehnts ausnahmslos vollelektrisch zu werden, wenn die Bedingungen in den einzelnen Märkten das zulassen. Außerdem soll die Flotte bis 2039 über den gesamten Lebenszyklus CO2-neutral gestaltet werden – von der Entwicklung über das Lieferantennetzwerk, die eigene Produktion, die Elektrifizierung von Produkten bis hin zu erneuerbaren Energien für die Nutzungsphase von Elektrofahrzeugen sowie beim Recycling. Ab Mitte des Jahrzehnts werden alle neuen Fahrzeugarchitekturen ausschließlich elektrisch sein, dazu entwickelt Mercedes-Benz Vans mit „VAN.EA“ eine eigene Fahrzeugarchitektur. (aum)