Aiways U6 – von Haien inspiriert

Im kommenden Jahr wird der chinesische Hersteller Aiways sein zweites Modell für Europa vorstellen. Beim Exterieur des viertürigen, coupéhaften SUV ließen sich die Designer auch von Haien inspirieren. Eine entsprechend stromlinienförmige „Nase“ prägt die Frontpartie des Elektroautos. Die Grafik der C-Säule erinnert optisch an die charakteristische Finne des Fisches. Den cw-Wert des U6 gibt Aiways mit 0,26 an. Zudem nimmt die Marke für sich in Anspruch, mit dem neuen Modell das größte Panoramadach auf dem Markt anzubieten. (aum/av)