Freie Mittel aus dem Straßenbau fließen in die Schifffahrt

Das Bundesverkehrsministerium stellt in diesem Jahr noch zusätzliche Haushaltsmittel für die Unterhaltung und den Ausbau von Bundeswasserstraßen bereit. Es handelt sich um rund 200 Millionen Euro, die im Straßenbau übrig geblieben sind. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem die Abladeoptimierung am Niederrhein, die Fahrrinnenanpassung an Unter- und Außenelbe, die Wehre an Main und Lahn, aber auch der Bau von Stromtankstellen. (aum)