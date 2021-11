In eigener Sache: Trotz Corona lief 2021 besser als erwartet

In diesen Tagen sprechen Verlage mit ihren Werbepartnern über die Budgets fürs kommende Jahr. Auch wir beraten in diesen Tagen mit unseren Partnern über die Zukunft der Zusammenarbeit. Die Zahlen fürs Coronajahr 2021 dürften dabei helfen. „Zwar haben wir in unseren Top Ten-Meldung manche gute Wochenzahl melden können. Doch das Ergebnis über die ersten zehn Monate 2021 im Vergleich zu den Monaten des Vorjahres überrascht doch“, freut sich Walther Wuttke, der Geschäftsführer der Autoren-Union Mobilität.

Vom Januar bis Oktober 2021 wurden 13,3 Millionen Texte abgerufen und heruntergeladen oder als pdf- und rtf-Downloads ausgeliefert – 40 Prozent mehr als die 8,98 Millionen Texte in den zehn Monaten des Vorjahres. Außerdem dokumentierte die IT für 2021 bisher 23,1 Millionen Downloads von Fotos und Videos – 143 Prozent mehr als die 9,51 Millionen in den ersten zehn Monaten 2020.



Die Autoren-Union Mobilität GmbH, die am 1. Januar 2021 die Medien „Auto-Medienportal“ und „Car-Editors.Net“ von Schwerdtmann.Com übernommen hatte, kann also in ihrem ersten Jahr auf Erfolge blicken. Die zehn Journalisten-Kollegen, die als Gesellschafter der Autoren-Union das Geschäft tragen, können ihr Arbeits- und Medienspektrum also motiviert ausbauen. Für das Gesamtjahr 2021 rechnen die Kollegen mit insgesamt 16 Millionen Textabrufen und mehr als 27 Millionen Foto- und Video-Downloads.



Die Zahlen ermittelt eine Statistikfunktion unserer Datenbank, die an einen externen Dienstleister ausgelagert ist. Deren Statistik erlaubt auch einen Blick auf die Art der Datensätze. So wurden 2021 bis Oktober abgerufen oder heruntergeladen:



10.490.374 Text-Dateien (docx)

1.590.549 pdf-Dateien

1.183 863 rtf-Dateien

200.000 Videos

22.932.037 Fotos



In diesen Werten nicht enthalten sind die Daten der weiteren Medien „Car-Editors.Net“ und „e-Medienportal“ sowie die Aufrufe von „Auto-Medienportal“ auf Smartphones. (aum)