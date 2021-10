Mercedes-Benz erprobt den GenH2 im Straßenverkehr

Während Hyundai seinen X-Cient Fuel Cell in der Schweiz bereits schon in der Kundenerprobung hat, hat Mercedes-Benz hierzulande jetzt die Straßenzulassung für den wasserstoffbasierten Brennstoffzellen-Lkw GenH2 bekommen. Daimler Trucks hatte im April begonnen, den weiterentwickelten Prototyp seines 2020 vorgestellten Fahrzeugs auf abgesperrten Teststrecken des Unternehmens zu erproben. Dort absolvierte der wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Lkw, der in der Serienvariante für Reichweiten von bis zu 1000 Kilometer konzipiert ist, bereits tausend Test-Kilometer.

Die Erprobung auf öffentliche Straßen wird unter anderem auch auf der B 462 bei Rastatt erfolgen, wo im Rahmen des Projekts „eWayBW“ eine 3,4 Kilometer lange Versuchsstrecke für Oberleitungs-Lkw eingerichtet wurde. Hierbei sollen auch Vergleichstests des batterieelektrischen Mercedes-Benz e-Actros mit Oberleitungs- und Brennstoffzellen-Lkw anderer Fahrzeughersteller stattfinden. Daimler selbst plant keine Lastwagen für die Oberleitung. (aum)