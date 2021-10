Toyota-Klassiker für das ganze Jahr

Toyota hat für das kommende Jahr wieder einen Classic-Kalender herausgebracht. Zum ersten Mal wurden Ausstellungsstücke der Kölner Toyota Collection in Kombination mit Fahrzeugen der aktuellen Modellpalette in Szene gesetzt. So wurde zum Beispiel dem Toyota 2000 GT von 1967 der GR Supra Legend gegenübergestellt. Der Toyota Starlet von 1980 bildet zusammen mit dem Yaris Hybrid ein Motiv, und auch der Lifestyle-Van Model F bekommt mit Proace Verso Electric ein modernes Pendant.

Für hohe Exklusivität sorgt die streng limitierte Auflage von 400 Stück und laufende Nummerierung auf dem Titelblatt. Der Wandkalender im Format 68 mal 48 Zentimeter ist ab sofort für 29,90 Euro und ausschließlich im Onlineshop erhältlich (www.toyota-classic-parts.de/p/toyota-classic-wandkalender-2022-limitierte-auflage-von-400-stueck). (aum)