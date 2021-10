Flixmobilty übernimmt Greyhound

Flixmobilty ist neuer Eigentümer der legendären Greyhound-Buslinien in den USA. Der größte Fernbusanbieter in Nordamerika verbindet 2400 Ziele mit fast 16 Millionen Fahrgästen im Jahr.

In den vergangenen acht Jahren hat sich Flixbus zum größten Fernbusanbieter Europas entwickelt. Mit der Übernahme von Greyhound stellt die Dachgesellschaft Flixmobility die Weichen für die weitere globale Expansion. Flixbus USA startete 2018 mit 27 Zielen in den größten Städten des Südwestens, darunter Los Angeles, Las Vegas und Phoenix. Seitdem hat das Unternehmen seinen Betrieb ausgeweitet und bietet Reisen in weitere Städte im Südwesten, Süden, Nordosten und pazifischen Nordwesten. Außerhalb der USA unterhält Flixbus täglich über 400.000 Verbindungen zu mehr als 2500 Zielen in 36 Ländern. (aum)