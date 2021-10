Skoda pflanzt den einmillionsten Baum

Im Rahmen seiner 2007 gestarteten Initiative „Ein Auto, ein Baum“ hat Skoda in einem Park am Stammsitz in Mladá Boleslav den einmillionsten Baum gepflanzt. Für jedes Fahrzeug, das der Automobilhersteller in Tschechien an Kunden ausliefert, bringt das Unternehmen einen Setzling aus. Der einmillionste Baum war eine Stieleiche. In den nächsten Tagen folgen weitere Pflanzungen an den tschechischen Standorten des Automobilherstellers: Ein Ginkgo Biloba als 1.000.001. Baum der Initiative im Schlosspark in Vrchlabí sowie eine Rosskastanie als 1.000.002. Baum in Solnice unweit des Werks Kvasiny.

Ende dieses Jahres werden auf diese Weise insgesamt 1.093.000 neue Bäume an mehr als 170 Orten stehen. Sie erstrecken sich umgerechnet über eine Gesamtfläche von 347 Fußballfeldern oder bilden 227 Hektar neuen Wald. An dem Projekt sind insgesamt 190 Partner aus dem ganzen Land beteiligt. (aum)