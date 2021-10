Zusammen für den schnellen Hochlauf grüner Mobilität

„Clean Logistics“ wird Vollmitglied in der Expertenplattform Clean Energy Partnership (CEP), in der Technologie-, Mineralöl- und Energiekonzerne, Gasproduzenten sowie Automobilhersteller zusammenarbeiten, um einen zeitnahen, flächendeckenden Markthochlauf der grünen Mobilität mit Wasserstoff und Brennstoffzelle zu realisieren. CEP will die gesamte Wirkungskette „from well to wheel“ integrativer und kostengünstiger gestalten. Clean Logistics ersetzt bei Bestandsfahrzeugen den herkömmlichen Dieselantrieb durch emissionsfreie Antriebstechnologie und innovative Steuerungstechnik. (aum)