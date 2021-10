Dem Täter elektrisch auf den Fersen

Mit dem Elektro-Scooter BMW CE 04 und der BMW F 900 XR – einer Kooperation mit BMW Motorrad Niederlande – in Behördenausführung für die Polizei zeigt BMW Motorrad auf der Milipol 2021 vom 19. bis 22. Oktober 2021 in Paris zwei Weltpremieren. Damit erweitert sich das Programm von Polizeiversionen neben der aktuellen R 1250 RT, F 750 GS und F 850 GS in Polizeiversion um zwei zukunftweisende batterieelektrische Zweiräder.

Dem CE 04 kommt wegen der speziellen Anforderungen des Behördeneinsatzes mit flexiblen Möglichkeiten sowie der hohen Einsatzkompetenz in urbanen und städtischen Bereichen eine tragende Rolle zu. Mit einer Maximalleistung von 30 kW (41 PS) ist der CE 04 kräftig motorisiert und bietet beste Voraussetzungen für die Arbeit der Polizei in der Stadt und im urbanen Bereich. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 km/h. Mit 60,6 Ah (8,9 kWh) verfügt er über eine üppige Zellkapazität der Batterie für rund 130 Kilometer Reichweite. Damit sind ein alltagstaugliches, zuverlässiges und emissionsfreies Fahren im urbanen Umfeld sichergestellt.



Der CE 04 bietet Technologien, die den täglichen Einsatz zuverlässig, komfortabel und vor allem sicher gestalten. Dazu gehören kurze Ladezeiten und Ladetechnik nach Pkw-Vorbild, eine erhöhte Fahrstabilität durch Schlupfkontrolle mit ASC (Automatic Stability Control). DTC (Dynamic Traction Control) als Sonderausstattung ab Werk, dazu vier Fahrmodi „ECO“, „Rain“ und „Road“ für effiziente Nutzung und den Fahrmodus „Dynamic“. Zum spurstabilen Fahrwerk mit einteiligem Stahlrohr-Hauptrahmen gehört eine Bremsanlage mit schräglagentauglichem ABS Pro als Sonderausstattung. Zur speziellen Ausstattung für die Behördenversionen zählen LED-Kennleuchten vorne und Rundumkennleuchte hinten, der Behördenkoffer und die Sirene. (aum)