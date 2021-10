Vorschau: Starke Konkurrenten im VW Nutzfahrzeuge-Revier

Jetzt erst recht. Nach dem Flop mit dem ersten Renault Kangoo-Klon Citan hat Mercedes-Benz in die Entwicklung der Neuauflage von Anfang an Knowhow und Herzblut eingebracht. Herausgekommen ist nun ein echter Mercedes und ernstzunehmender Konkurrent für Marktführer VW Caddy.

Und noch einer hat die VW Nutzfahrzeuge ins Visier genommen. Hyundai will mit dem Staria auf den Markt der leichten Nutzfahrzeuge zurück und dem VW Multivan Konkurrenz machen. Zuvor wird er aber noch zum Kunstobjekt: Die amerikanische Ausnahmekünstlerin Kara Walker setzt den Van in der Frankfurter Schirn in Szene.



In Szene setzt auch Opel den Citroën Ami als Rocks-e. Die Franzosen haben Ihren vierädrigen Elektrozweisitzer, der auch schon von 15-Jährigen mit dem Führerschein der Klasse AM gefahren werden kann, der deutschen Konzernschwester überlassen. Frank Wald hat einen genaueren Blick auf die Rüsselsheimer Adaption geworfen.



Ford setzt mit dem Mustang Mach-E GT seiner Elektro-SUV-Modellreihe die Krone auf. Mit 358 kW (487 PS) Leistung und einem Drehmoment von 860 Newtonmetern aus dem Stand zoomt der E-Allradler in 3,7 Sekunden auf Tempo 100. Wir haben es bei der offiziellen Vorstellung ausprobiert. Elektrisch wird nun auch der Fiat Ducato. Mit über einer Tonne Nutzlast kann er ordentlich zuladen, muss aber spätestens nach 300 Kilometer wieder aufladen.



Nicht D6, sondern S6 heißt es bei Audi weiterhin. Obwohl den kräftigen Kombi kein Benziner, sondern ein muskulöser Diesel befeuert. Die Verbrauchsvorteile sind jedoch gering, hat Michael Kirchberger in seinem Praxistest festgestellt. Das hat Frank Wald beim zweiten Praxistest im Jaguar F-Pace D300 AWD ganz anders erlebt. Das elegante Nobel-SUV verwöhnt nicht nur mit einem seidenweichen Sechszylinder, sondern überzeugt dank Mild-Hybrid-Elektrifizierung auch mit moderaten Verbräuchen.



Darüber hinaus finden Sie wieder wie gewohnt tagesaktuell Meldungen rund um Mobilität aller Art, wobei der Schwerpunkt auf Autos und Motorrädern liegt. Zudem halten wir sie über die Entwicklungen in der Fahrzeugindustrie und der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)