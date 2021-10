Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Nach dem Rekord der Vorwoche bewegt sich die Zahl der Abrufe und Downloads in dieser Woche am unteren Rand der inzwischen üblichen Bandbreite. Aber auch in dieser Woche fällt das Stichwort „E-Fuels“ auf. Das Interesse an diesem wirklich CO2-neutralen Kraftstoff nimmt dabei nicht nur bei unseren Lesern und den Kollegen in den Redaktionen zu. Auch in der öffentlichen Diskussion wird mehr über diese echte Alternative zu fossilen Kraftstoffen gesprochen – hoffentlich nicht zu spät.

Von den 391.222 Textabrufen waren dies die Top Ten:



1. Vorstellung BMW i4: Freude am Fahren 4.0

2. Wegen Bränden: München dreht Elektrobussen den Strom ab

3. E-Fuels: Synthetischer Kraftstoff wird den Porsche 911 retten

4. Praxistest Abarth 595 C Competizione: Für den besonderen Geschmack

5. Ford Bronco Sport: Hier wird das Abenteuer simuliert

6. Mazda kündigt CX-60 und CX-80 an

7. Vorstellung Honda HR-V: Der Schwachstrom-Elektriker

8. Praxistest Knaus Van TI 650 MEG Vansation: Schnäppchen mit Fallen

9. Neuer Ford Tourneo Connect kommt auch mit Allradantrieb

10. Skoda-Elektroflotte: Strammer Marsch Richtung Zukunft



468.281 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos war Nummer 1 das Symbolfoto zum Porsche 911 mit E-Fuel, bei den Videos eines von der ersten automatisch fahrende S-Bahn in Hamburg. (aum)