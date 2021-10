Vor 40 Jahren startete Peugeot Talbot Sport

Im Oktober 1981 gründete Jean Todt, der spätere FIA-Chef, die Marke Peugeot Talbot Sport, später Peugeot Sport. Seit 40 Jahren nimmt die Marke an Meisterschaften und Wettbewerben des Motorsports in aller Welt teil, sowohl im Renn- als auch im Rallyesport. Doch schon früher hat der französische Hersteller den Motorsport für sich genutzt, zum ersten Mal bei dem Sieg im Straßenrennen Paris-Bordeaux-Paris 1895. Heute beginnt mit dem Hypercar-Projekt Peugeot 9X8 für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans und bei der FIA World Endurance Championship (FIA WEC) ein fünftes Jahrzehnt auf der Motorsport-Bühne.

In den vergangenen Jahrzehnten konnte Peugeot Sport auf zahlreiche Erfolge in der FIA-Rallye- und Rallyecross-Weltmeisterschaft zurückblicken. Zu den wichtigsten Erfolgen seit 1981 gehören:



Fünf Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft in den Jahren 1985, 1986, 2000, 2001 und 2002



Vier Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft für Fahrer und Hersteller, mit Timo Salonen, Juha Kankkunen und Marcus Grönholm (zweimal)



Drei Titel in der Intercontinental Rallye Challenge für Fahrer und Hersteller (2007, 2008 und 2009)



Drei Siege beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans, 1992 (mit Yannick Dalmas/Derek Warwick/Mark Blundell), 1993 (Christophe Bouchut/Eric Hélary/Geoff Brabham) und 2009 (Marc Gené/David Brabham/Alex Wurz)



Drei Siege beim Pikes Peak Bergrennen, 1988 (mit Ari Vatanen), 1989 (Robby Unser) und 2013 (Sébastien Loeb)



Sieben Dakar Siege, 1987 (mit Ari Vatanen), 1988 (Juha Kankkunen), 1989 und 1990 (Ari Vatanen), 2016 und 2017 (Stéphane Peterhansel) und 2018 (Carlos Sainz)



Ein Titel in der Rallyecross-Weltmeisterschaft (2015)



Super-Tourenwagen-Titel, darunter der deutsche Super-Tourenwagen-Cup-Titel 1997 mit dem 406 (Laurent AÏELLO)

(aum)