Neuer Opel Movano ab sofort bestellbar

Der neue Opel Movano ist ab sofort bestellbar. Zum Einstiegspreis ab 32.580 Euro (netto) ist der größte Transporter im Nutzfahrzeugprogramm der Rüsselsheimer als Kastenwagen in drei Gewichtsklassen (3,5 bis 4,0 t Gesamtgewicht), vier Längen (L1-L4) und drei Höhen (H1-H3) sowie in den beiden Ausstattungslinien Selection und Edition verfügbar. Angetrieben wird er von einem 2,2-Liter-Turbodiesel in drei Leistungsstufen von 120 PS (88 kW) bis 165 PS (121 kW). Erstmals gibt es aber auch eine batterie-elektrische Variante.

Der Elektromotor im Movano-e erreicht eine Leistung von 90 kW (122 PS) und ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmeter, die Höchstgeschwindigkeit wird bei Tempo 100 elektronisch begrenzt. Je nach Modellvariante und Kundenwunsch bietet die Lithium-Ionen-Batterie 37 oder 70 kWh-Kapazität, womit nach WLTP-Norm bis zu 116 respektive 247 Kilometer ohne Ladestopp möglich sein sollen.



Der Einstiegspreis für den E-Transporter beträgt 57.990 Euro ohne Mehrwertsteuer, abzüglich der Umweltprämie von 7500 Euro (netto) wäre Opels großer Stromer also ab 50.490 Euro (netto) erhältlich. Bereits im Herbst sollen die ersten Fahrzeuge zu den Kunden rollen. (aum)