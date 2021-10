Neuer Marketing-Direktor für Toyota Deutschland

Rafael Thijssen (51) wird ab dem 1. Dezember 2021 neuer Direktor Marketing bei Toyota Deutschland. Der gebürtige Belgier spricht fließend deutsch und ist bereits seit 2003 bei Toyota Europe tätig. Nach Stationen unter anderem in Spanien verantwortete er zuletzt als Head of Lexus Europe den Bereich Produkt Planung und Marketing. Er berichtet direkt an Toyota-Deutschland-Präsident André Schmidt und folgt auf Klaus Kroppa (54), der zum gleichen Zeitpunkt als Direktor in den Bereich Customer Experience & Network Quality wechselt. (aum)