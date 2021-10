Franciscus van Meel wird erneut Chef der BMW M GmbH

Am 1. November kehrt Franciscus van Meel auf den Chefposten der BMW M GmbH zurück. Er tauscht mit Markus Flasch, der nach drei Jahren an der Spitze der sportlichen Tochtergesellschaft in die Gesamtfahrzeugentwicklung wechselt und dort die Leitung der BMW-Produktlinien der Luxus- und Oberklasse sowie von Rolls-Royce übernimmt, die zuvor van Meel verantwortete. Darüber hinaus leitet Flasch künftig auch die Produktlinie der BMW-Mittelklasse.

Franciscus van Meel hatte bereits von 2015 bis 2018 die BMW M GmbH geführt. In der Zwischenzeit wurde unter seiner Führung BMWs neues Elektro-Flaggschiff iX zur Serienreife gebracht. Die Entwicklung der kommenden rein elektrisch angetriebenen BMW-Fahrzeuge erfolgte ebenfalls unter der Regie von van Meel. (aum)