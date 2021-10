Toyota feiert in Köln wieder die Kilometerkönige

Die Toyota Collection in Köln lädt am 6. November zum dritten „High Mileage“-Thementag ein. Von 10 bis 14 Uhr werden die Fahrzeuge und ihre Besitzer gefeiert, die Laufleistungen von mehr als 200.000 Kilometern haben. Sie erhalten eine Urkunde und einen Aufkleber für das Auto. Unter den rund 75 in der Sammlung von Toyota Deutschland ausgestellten Fahrzeugen befindet sich zum Beispiel auch ein Lexus LS 400, der mit erstem Motor und erstem Getriebe eine Million Kilometer zurückgelegt hat.

Während des Thementags ist für eine begrenzte Zahl von Interessierten auch das Motorsport-Museum der Marke geöffnet. Wie immer ist der Eintritt zum Public Opening frei. Für die Besucher gilt auf dem gesamten Gelände die 2-G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene). Die Registrierung und Buchung von personalisierten Tickets ist ab sofort unter www.toyota-collection.de möglich. (aum)