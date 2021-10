Vorschau: Eine ziemlich elektrische Woche

Die nächste Woche dreht sich bei uns noch mehr als üblich um die Elektromobilität. Mit dem i4 ist sie bei BMW nun auch im Herzen der Marke angekommen. Im November startet das viertürige Gran Coupé als Stromer mit zwei Varianten und Reichweiten bis 590 Kilometern. Frank Wald hat schon mal das Fahrpedal gedrückt. Skoda gibt sich ebenfalls zunehmend elektrisch. Die Flotte mit dem V im Namen wächst, und bald sollen neben den SUV auch die Limousinen Batterien an Bord haben. Elektrisch liefern will auch Opel. Der Combo wird unter Strom gesetzt und rollt auf leisen Sohlen über die letzten Meilen zum Kunden.

Und Walther Wuttke stellt den Kia EV6 vor. Was der Koreaner besser kann als andere, klären wir bei einer ersten Ausfahrt mit dem Stromer. Während der Jahresversammlung des Bundesverbands E-Mobilität feiert außerdem ein neuer Elektro-Lastwagen Premiere. Seinen Einstand begeht in Deutschland auch Aiways. Der chinesische Hersteller hat mit dem U5 sein erstes Modell auf den Markt gebracht. Wir stellen das stromende SUV im Praxistest vor. Im SUV war auch Jens Meiners unterwegs. Mit dem DBX will sich Aston Martin DBX im stetig wachsenden Segment profilieren – und kann überzeugen.



