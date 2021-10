Die „BMW Motorrad Days“ ziehen nach Berlin um

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause soll es im nächsten Jahr wieder die „BMW Motorrad Days“ geben, aber nicht mehr in Garmisch-Partenkrichen. Die Veranstaltung wird am 2. und 3. Juli 2022 erstmals im Sommergarten der Messe Berlin stattfinden, wo einen Tag zuvor auch das von BMW initiierte und gesponserte „Pure & Crafted“-Festival über die Bühne geht. Während die Besucher am Freitag eine Mischung aus Live-Musik und Motorradkultur erwartet, werden am Sonnabend und Sonntag Stunts, Steilwandfahrten, Motorsportprominenz, Probefahrtmöglichkeiten, Customizing und vieles mehr geboten.

Obendrein lässt sich das Hinterland von Berlin mit dem Motorrad sowohl onroad als auch offroad entdecken. Dazu bieten ortskundige Guides auch geführte Touren an.



Die BMW-Motorrad-Days haben seit 2002 stets in Garmisch-Partenkirchen stattgefunden. (aum)