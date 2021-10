Mal wieder ein Rekord: Die Top Ten beim „Auto-Medienportal“

Eine Wellenbewegung bei der Zahl der Abrufe in einer Woche beobachten wir schon lange. Doch seit die Abrufzahlen insgesamt größer geworden sind, fallen die Minima und die Maxima der Kurve deutlicher ins Auge. Der Wert dieser Woche ist eine Bestmarke mit 1,24 Millionen Abrufen unserer Texte und Illustrationen. In der wöchentlichen Betrachtung berücksichtigen wir übrigens weder die Anfragen an unsere Smartphone-Mobilseite noch die Abrufe bei „Car-Editors.Net“.

Von den 405.345 abgerufenen oder heruntergeladenen Texten waren dies die Top Ten:



1. Klimaziele ohne synthetischen Kraftstoff nicht zu erreichen

2. Der Porsche 718 wird das elektrische Gegenstück zum 911

3. Kommentar: Gebühren für nichts als heiße Luft?

4. Mazda kündigt CX-60 und CX-80 an

5. Fahrbericht Chevrolet Corvette Stingray: Im scharfen Reich der Mitte

6. Ford Bronco: Im Visier der Paparazzi

7. Praxistest Brixton Crossfire 125 XS: Ein kleiner Hauch von großer Freiheit

8. Lexus 300h: Sparsamer Luxusliner reloaded

9. OPEC: Erdöl bleibt noch lange treibende Kraft

10. Kommentar: Elektroautos sollen das Klima retten?



833.236 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos lag eines von der Studie Volkswagen ID Life vorn, bei den Fotos unser Rendering-Blick auf den Porsche 718e Cayman. (aum)