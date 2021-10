Neuer Yamaha-Motor für E-Mountainbikes

Yamaha hat einen komplett neuen Pedelecmotor entwickelt, der speziell für E-Mountainbikes gedacht ist. Der PW-X3 wiegt 2,75 Kilogramm und ist damit zehn Prozent leichter als der Vorgänger X2. Zudem ist er noch einmal 20 Prozent kleiner. Der kompakte PW-X3 hat ein Drehmoment von 85 Newtonmetern. Ergänzend dazu liefert Yamaha die neue LED-Kommunikations- und Schalteinheit Interface X. Während die Anzeige für die Batteriekapazität und die Unterstützungsstufe am Vorbau montiert ist, liegen die Schalttasten direkt am linken Griff und können per Daumen bedient werden, ohne dass die Hand vom Lenker genommen werden muss. Das Interface X unterstützt die ANT+-Funktechnik und ist mit Fahrradcomputern anderer Hersteller wie Sigma, Garmin und Echowell kompatibel. (aum)