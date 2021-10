ZF baut historisches Bond-Getriebe nach

James Bond ist mit dem Kinostart von „Keine Zeit zu sterben“ derzeit wieder in aller Munde. Und mit ihm ist auch ein Auto verbunden wie kein zweites: der Aston Martin DB5. Der britische Sportwagenhersteller hat 25 Exemplare des legendären Fahrzeugs aus „Goldfinger“ auf Vorbestellung für betuchte Sammler und wohltätige Zwecke nachgebaut. Mit an Bord ist auch wieder ZF. Die Experten aus Friedrichshafen fertigten das damalige Fünf-Gang-Sportgetriebe mit der Typenbezeichnung S5-325 nach.

Für alle 280 Einzelteile des Getriebenachbaus kamen die neuesten Fertigungstechnologien zum Einsatz. So wurde der Schaltturm beispielsweise per 3-D-Druck im ZF -Werk in Pilsen gefertigt. Als besonderes Film-Gadget wurde der Schalthebel durch einen Auslöseknopf für den Schleudersitz modifiziert.



Das Getriebe S5-325 war bei Sportfahrern sehr beliebt und in unzähligen Supersportwagen der damaligen Zeit im Einsatz. Da alle fünf Vorwärtsgänge sperrsynchronisiert waren, konnten auch ungeübte Fahrer ohne Doppelkuppeln beim Hochschalten schnell, sicher und geräuschlos die Gänge wechseln. Verriegelungen bewirkten, dass immer nur ein Gang eingerückt werden konnte.



ZF Tradition bietet für etliche historische Getriebe die wichtigsten Verschleißteile sowie Überholungen und Reparaturen an. Je nach Bedarf können Teile auch auf Anfrage nachgefertigt werden. (aum)