Benzin so teuer wie zuletzt 2013

Die Kraftstoffpreise in Deutschland gehen weiter nach oben: Für einen Liter Super E10 müssen die Autofahrer nach Marktbeobachtungen des ADAC derzeit im bundesweiten Mittel 1,609 Euro bezahlen – das sind 2,8 Cent mehr als in der vergangenen Woche. Noch stärker ist der Preis für Diesel gestiegen. Ein Liter kostet aktuell 1,478 Euro und liegt damit um 3,4 Cent über dem Vorwochenpreis.

Der Benzinpreis hat damit nicht nur einen neuen Jahreshöchstwert erreicht, sondern ist auch so hoch wie zuletzt im Jahr 2013. Vom höchsten bislang vom Automobilclub ermittelten Preis ist der Otto-Kraftstoff aber noch ein gutes Stück entfernt: Am 13. September 2012 kostete ein Liter Super E10 im Tagesmittel 1,709 Euro – das waren genau zehn Cent mehr als jetzt.



Die Ursache für den kräftigen Preisaufschlag liegt in den deutlich höheren Rohölnotierungen. So kostet ein Barrel Rohöl der Sorte Brent auf dem Weltmarkt derzeit rund 83 US-Dollar – fünf Dollar mehr als in der Vorwoche. Beim Dieselpreis spielt vor allem die Jahreszeit eine Rolle. Für gewöhnlich ist die Nachfrage nach Heizöl im Herbst am größten, dies sorgt auch für eine noch stärkere Verteuerung an den Zapfsäulen. Gleichzeitig nähert sich der Diesel Stück für Stück dem Benzinpreis an. (aum)