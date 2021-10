Wieder mehr als 320.000 „Auto-Medienportal“-Leser

Mit mehr als 980.000 Abrufen und Downloads nähert sich das „Auto-Medienportal“ in dieser Woche wieder einmal der Eine-Million-Grenze. Darüber hinaus identifizierte unser Statistikdienstleister im Monat September mehr als 320.000 Leser (unique user), die unsere Seiten nutzen wie ein Fachmagazin.

Von den 374.345 Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Mineralölunternehmen kämpfen für E-Fuels

2. Klimaziele ohne synthetischen Kraftstoff nicht zu erreichen

3. Kommentar zur Bundestagswahl: Hoffen auf Vernunft

4. 30 Jahre Hyundai in Deutschland

5. Praxistest Zontes 125 G1: Die kann sich sehen lassen

6. Im Bücherregal: Hercules – eine wechselvolle Geschichte

7. Toyotas Hybrid-SUV: Zwitterantrieb für Klein und Groß

8. Vorstellung Volkswagen ID Life: Laden ohne Reue

9. E-Cannonball 2021: Drei Teams im Aiways U5 am Start

10. Praxistest Triumph Scrambler 1200 XE: Stilikone mit Crossover-Charme



611.730 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos lag das von der Studie Volkswagen ID Life ganz vorn, bei den Fotos eines vom Jeep Grand Cherokee 4xe. (aum)