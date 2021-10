Vorschau: Corvette, autonome Shuttle und ein Gewächshaus auf Rädern

Honda erneuert den HR-V und wird das kompakte SUV nur noch als Hybrid anbieten. Gleich ganz auf Elektroautos setzt MG mit dem Marvel R und dem Modell 5: Die chinesische Marke mit dem britischen Traditionsnamen stellt in der kommenden Woche ihre nächsten Expansionsschritte in Europa vor. ZF gibt im Vorfeld des ITS World Congress in Hamburg einen Ausblick auf autonome Shuttlesysteme für Städte und Mobilitätsdienstleister.

Sprinten und sparen lautet das Motto von unserem Autor Guido Borck. Er fährt die neue Corvette und den ebenso neuen Lexus NX. Während der zweisitzige US-Sportwagen mit seinem 482 PS starken 6,2-Liter Achtzylinder-Mittelmotor eine Menge Fahrspaß verspricht, soll die zweite Generation des Lexus-SUV dank neuem Plug-in-Hybrid-Antrieb nochmals weniger verbrauchen.



Opel macht wegen des Mangels an Chips das Werk Eisenach bis Jahresende dicht und schickt die Belegschaft in Kurzarbeit. Mangelverwaltung trifft aber auch die Reisemobilhersteller. Hunderte von Fahrzeugen stehen auf Halde, weil Fenster, Kühlschränke und andere Zulieferteile ausgegangen sind. Für die ohnehin langen Lieferzeiten bedeutet dies nichts Gutes.



Der Discovery Sport von Land Rover ist auch mit dem Basisdiesel munter unterwegs, wie Michael Kirchberger in unserem Praxistest feststellt. Er begnügt sich dabei dennoch mit weniger als sechs Liter Treibstoff auf 100 Kilometer, trotz eines Leergewichts von fast zwei Tonnen. Ein Cabriolet mit vier Endrohren in der Größe eines Gewächshauses? Autor Dennis Gauert hat in unserem zweiten Praxistest das Dach und die Auspuffklappen des Abarth 595 C Competizione geöffnet.



Und auch auf die Schiene blicken wir in der kommenden Woche: Die ÖBB modernisieren im Rahmen eines Upgrade-Projekts 22 Sitzwagen zu modernen Multifunktions-Liegewagen für den Nightjet.



Darüber hinaus versorgen wir Sie wie gewohnt tagesaktuell mit Neuigkeiten aus der Welt der Autos und Motorräder sowie weiterer Mobilitätsarten. (aum)