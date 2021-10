Christian Renners leitet die Kögel-Geschäftsführung

Christian Renners hat den Vorsitz der Geschäftsführung von Kögel Trailer übernommen. Diese Aufgabe wurde bislang von den drei übrigen Geschäftsführern Thomas Heckel (CFO), Thomas Eschey (COO) und Massimo Dodoni (CSO) gemeinsam ausgeübt.

Christian Renners wird außerdem für Vertrieb und Marketing beim Trailer-Hersteller zuständig sein. Diesen Bereich hatten sich die drei übrigen Geschäftsführer nach dem Unternehmensaustritt von Josef Warmeling im April ebenfalls geteilt.



Renners war zuletzt als Geschäftsführer von Vossloh Fastening Systems in der Bahninfrastruktur-Branche tätig. Der ausgebildete Maschinenschlosser und studierte Maschinenbau-Ingenieur sowie MBA (Master of Business Administration) hat davor in leitenden Funktionen auch Erfahrungen in der automobilnahen Wirtschaft sowie im Transport- und Logistikwesen gesammelt. (aum)