Christian Levin übernimmt den Vorsitz bei Traton

Zweifacher Vorstandswechsel bei Volkswagens Lkw-Tochter Traton. Der derzeitige Chef Matthias Gründler und der CFO Christian Schulz scheiden noch heute aus dem Unternehmen aus. Ab morgen soll Scania-CEO Christian Levin zusätzlich den Vorstandsvorsitz der Holding übernehmen. Annette Danielski, derzeit bei Traton Leiterin Konzernfinanzen, wird zum 1. Oktober 2021 neue Finanzvorständin.

Christian Levin begann seine Karriere 1994 als Management Trainee bei Scania und hatte dort seitdem mehrere Führungspositionen inne. Levin hat einen Master of Science in Mechanical Engineering vom Royal Institute of Technology in Stockholm und wurde im Februar 2021 CEO von Scania.



Annette Danielski verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Controlling. Von 1988 bis 2017 war sie bei Daimler tätig, von 2017 bis 2018 Leiterin des Konzerncontrolling von Audi. Seit Oktober 2018 leitet sie den Bereich Konzernfinanzen von Traton. (aum)