Markus Siebrecht wird neuer Chef von Renault Deutschland

Markus Siebrecht (55) wird zum Oktober Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG. Er tritt die Nachfolge von Uwe Hochgeschurtz an, der seit 1. September Opel-Chef ist.

Markus Siebrecht studierte nach Abschluss einer Kfz-Mechaniker-Lehre Betriebswirtschaftslehre an der Bundesfachschule für Betriebswirtschaft in Calw (Baden-Württemberg) mit Abschluss Diplom-Betriebswirt Kfz. Seine Karriere in der Automobilbranche begann der Bochumer 1989 bei BMW. Dort arbeitete er bis 2005 in verschiedenen leitenden Funktionen in den Bereichen Vertrieb und Marketing. Er war unter anderem Area Manager für den Mittleren Osten und Head of Sales and Marketing von BMW M. 2006 wechselte Siebrecht zu Audi. Nach Stationen als Gesamtvertriebsleiter der Region Ost und Marketingleiter für Deutschland stand er zuletzt als Vice President Global After Sales an der Spitze des weltweiten Aftersales-Service von Audi. (aum)