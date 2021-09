Fiat und Abarth bekommen einen neuen Marketing-Chef

Laurent Diot wird zum 1. Oktober Global Marketing & Communications Director der Marken Fiat und Abarth im Stellantis-Konzern.

Diot hat einen Master-Abschluss in Engineering Management der École Centrale Paris. Ab 1997 war er bei Renault in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Geschäftsentwicklung sowie Führungspositionen in den Regionen Europa, Asien, China, Südamerika und Afrika tätig. Unter anderem war er Geschäftsführer in Marokko, bevor er 2020 als Marketingdirektor der Renault Group France nach Europa zurückkehrte. Zuvor war er unter anderem Deputy General Manager für Vertrieb und Marketing von Dongfeng-Renault in China und CEO von Renault Portugal. Laurent Diot ist verheiratet und hat drei Kinder. Er berichtet in seiner neuen Funktion an Olivier François, Fiat & Abarth Chief Executive Officer sowie Global Chief Marketing Officer Stellantis. (aum)