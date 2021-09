Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Mehr als 770.000 Texte und Illustrationen wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Es war mal wieder eine sehr internationale Woche. Bei den Abrufen lag Deutschland an der Spitze, gefolgt von den USA, Österreich, Schweiz, den Niederlanden, Frankreich, Russland, Portugal, Italien und Polen. Gut ein Drittel der Abrufe kamen in dieser Woche aus den genannten Ländern.

Von den 348.581 abgerufenen Texten waren die die Top Ten der Woche:



1. Klimaziele ohne synthetischen Kraftstoff nicht zu erreichen

2. Vorstellung Boldmen CR 4: Wertvolle Einzelstücke

3. Der Moke ist wieder da

4. Interview Frank Walliser: Der Elfer behält den klassischen Antrieb

5. Fahrvorstellung VW Arteon Shooting Brake e-Hybrid: 1,1 Liter sind möglich

6. Praxistest BMW 128ti: Ein Bayer zwischen GTI und ST

7. Kommentar: Die Stimmungsmacher

8. Praxistest Lexus UX 300e: Bitte mehr Reichweite

9. Drei Interessenten für Ssangyong

10. Toyota peppt den RAV4 auf



422.781 Fotos oder Videos lieferte unser Server als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag eines vom Porsche 911 GTS vorn, bei den Videos das Footage über die e-Hybrid-Modelle von Volkswagen. (aum)