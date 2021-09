Volkswagen baut Batterie-Werk in China Volkswagen hat in China den Bau einer Produktionsstätte für Batteriesysteme begonnen. Das Werk in Hefei in der Provinz Anhui wird zunächst zwischen 150.000 und 180.000 Hochvoltbatteriesysteme für die vollelektrischen Fahrzeuge aus lokaler Fertigung produzieren. Der Volkswagen-Konzern investiert in den nächsten vier Jahren mehr als 140 Millionen Euro in das Projekt. Die ersten Batteriesysteme sollen 2023 in Hefei hergestellt werden. (aum)