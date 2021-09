Ein E-Bus-Fahrgestell für Lateinamerika

Mercedes-Benz do Brasil hat das vollelektrische Busfahrgestell eO500U vorgestellt. Es wurde speziell für lateinamerikanische Städte konzipiert und hat eine Reichweite von bis zu 250 Kilometern. Das Low-Floor-Fahrzeug kann Stadtbus-Aufbauten mit einer Länge von bis zu 13,2 Metern aufnehmen und bietet Platz für bis zu 86 Fahrgäste. Der Antrieb erfolgt über Radnabenmotoren an der Hinterachse. Das Fahrgestell wurde unter Einbeziehung der Erfahrungen mit dem Mercedes-Benz e-Citaro entwickelt und wird ab kommendem Jahr in São Bernardo do Campo im brasilianischen Bundesstaat São Paulo produziert. (aum)