Audis IAA-Showcar Grandsphere Concept auch in Berlin zu sehen

Unter dem Titel „Experience Progress“ hat Audi seine zweite Markenausstellung im Volkswagen Group Forum in Berlin eröffnet. Bis zum 17. Januar 2022 können Hauptstadt-Besucher täglich von 11-18 Uhr neben den neuesten Elektro-Modellen in teils interaktiven Exponaten mehr darüber erfahren, wie sich die Marke mit den vier Ringen die Mobilität der Zukunft vorstellt. Dabei können sie unter anderem das Augmented Reality Head-up-Display des Audi Q4 e-tron unter die Lupe nehmen und im Lichttunnel verschiedene Lichtprojektionen ausprobieren.

In den ersten zwei Wochen nach Eröffnung der Ausstellung ist auch das Audi-Showcar der IAA Mobility in München, der Audi Grandsphere Concept, in der Berliner Konzernrepräsentanz "Drive" an der Ecke Unter den Linden/Friedrichstraße zu sehen. Im Anschluss wird ein weiteres Audi Showcar ausgestellt. Im Ausstellungszeitraum besteht außerdem je nach Verfügbarkeit die Möglichkeit, Testfahrten mit den Elektro-Modellen von Audi durchzuführen. (aum)