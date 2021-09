Toyota zeigt im Oktober wieder seine Schätze

Toyota öffnet im Oktober wieder einmal seine Fahrzeugsammlung am Sitz der Deutschlandzentrale in Köln. Diesmal stehen 60 Jahre Klein- und Kompaktwagen im Mittelpunkt, allen voran der Produktionsweltmeister Corolla. Aber auch Publica und Starlet sind am 2. Oktober von 10 bis 14 Uhr zu sehen. Dazu kommen Concept-Cars wie der Aygo Crazy und der iQ Disco sowie alle anderen der insgesamt 75 Fahrzeuge der „Toyota Collection“.

Der Eintritt zum Public Opening ist frei, auf dem Außengelände gilt pandemiebedingt die 3-G- und im Innenbereich die 2-G-Regel. Die Registrierung und Buchung von personalisierten Tickets erfolgt unter www.toyota-collection.de. (aum)