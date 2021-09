Die Top Ten der Woche beim Auto-Medienportal

Etwas mehr als 850.000 Mal wurden beim Auto-Medienportal in der vergangenen Woche Texte und Fotos oder Videos abgerufen oder heruntergeladen. Bei den Texten waren dies die am meisten nachgefragten der Woche – die Top Ten:

1. Vorstellung X-Bus: Leicht, kompakt, elektrisch, nachhaltig und vielfältig

2. Mit zwei Buchstaben heizt Toyota die Emotionen an

3. IAA 2021: Auch ein Messerückblick

4. IAA 2021: Ford sieht sich in München am richtigen Platz

5. IAA 2021: „Eine deutliche Abstimmung mit den Füßen“

6. Great Wall auf der IAA: Coffee to go

7. Renault fährt mit Mobilize in die Zukunft der Mobilität

8. Mobilmachung für Träume von der Wildnis

9. IAA 2021: ZF liefert einen E-Antrieb für alle Segmente

10. Kommentar IAA 2021: Von fremden Federn und langen Gesichtern



Über 450.000 Fotos und Video lieferte unser Server in dieser Woche als Downloads bei unsereren Benutzern aus. Bei den Videos lag dieses Mal ein Bericht der wesat-tv Medien-Manufaktur über die Audi-Aktivitäten vorn, bei den Fotos eines vom Unikum X-Bus. (aum)