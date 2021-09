Porsches Soundnacht wird digital

Porsche verlegt seine Soundnacht in diesem Jahr ins Internet.Das Museum des Sportwagenherstellers wird am Sonnabend (18.9.2021) um 17 Uhr die Motoren von 20 ausgewählten Renn- und Serienfahrzeugen starten. Die interaktive Live-Veranstaltung ist kostenfrei und für jedermann ohne eine vorherige Anmeldung frei zugänglich (www.soundnacht.porsche.de). Die digitale Veranstaltung wird auch in Englisch und Französisch sowie über die Porsche-Kanäle auf Youtube und Linkedin ausgestrahlt.

Ehemalige und aktive Rennfahrer und Renningenieure wie Walter Röhrl, Hans-Joachim Stuck, Norbert Singer, Rudi Lins, Valentin Schäffer, Pascal Wehrlein, Roland Kussmaul sowie Markenbotschafter Timo Bernhard melden sich sowohl vom Museum in Zuffenhausen als vom Entwicklungszentrum Weissach aus zu Wort, wo ebenfalls die Motoren erklingen. Moderiert wird die Soundnacht von Porsche-Markenbotschafter Mark Webber, Grip-Frontmann Matthias Malmedie und Anna Fleischhauer.



Das Porsche-Museum stellt zudem am Sonntag auf dem Vorplatz den ganzen Tag lang einige der Fahrzeuge aus, die bei der Soundnacht zum Einsatz kamen. (aum)