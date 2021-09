Karl Deppen wird Lkw-Chef von Daimler in Asien

Karl Deppen (55), Leiter von Mercedes-Benz do Brasil, wird zum 1. Dezember in den Vorstand der Daimler Truck AG berufen. Er löst Hartmut Schick (59) als Verantwortlichen für das Lkw- und Busgeschäft des Konzerns in China, Japan und Indien ab. Schick geht nach 35 Jahren im Unternehmen Ende des Jahres in den Ruhestand.

Karl Deppen ist seit 1990 bei Daimler und war bis zum Jahr 2007 in verschiedenen Führungspositionen in Einkauf und Logistik tätig, zumeist im Nutzfahrzeugbereich. Berufliche Stationen führten ihn in die USA, in die Türkei und nach Japan, wo Deppen bei der Daimler-Tochter Mitsubishi Fuso für den Einkauf und die Transportlogistik verantwortlich war. 2007 übernahm er die strategische Projektleitung für den Mercedes-Benz Lkw Atego. Von 2011 bis 2014 verantwortete Karl Deppen die weltweite Führungskräfteentwicklung bei Daimler, bevor er als CFO zur Daimler Greater China nach Peking wechselte. Im Anschluss daran verantwortete er das Kostencontrolling der Mercedes-Benz AG. Seit Mai 2020 ist Karl Deppen CEO der Mercedes-Benz do Brazil und verantwortlich für die Region Lateinamerika von Mercedes-Benz Trucks and Buses. (aum)