Fußrasten aus dem BMW-Zubehörprogramm schwächeln

Bei Marktbeobachtungen hat BMW festgestellt, dass es bei bestimmten gefrästen und verstellbaren Fußrasten aus dem Zubehörprogramm für GS-Modelle in Einzelfällen zu Spannungskorrosionsrissen an den Schraubbolzen kommen kann. Sie wurden für die R 1200/1250 sowie die F 750 GS und F 850 GS angeboten.

Es handelt sich um die Teile mit den Nummern 77 25 2 452 958 (links), 77 25 2 452 960 (rechts) und 77 25 2 465 256 (Satz). Betroffene Kunden werden gebeten, sich an einen BMW-Händler zu wenden, um die Teile auszutauschen. Wo dies nicht möglich ist, bietet der Motorradhersteller die Rückrüstung auf die Serienrasten und Erstattung des Kaufpreises in Form eines Gutscheins an. (aum)