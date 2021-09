Die Kraftstoffpreise steigen weiter

Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Vergleich zu Vorwoche erneut gestiegen und erreichten ihr bisheriges Jahreshoch. Wie der ADAC ermittelt hat, stieg der bundesweite Durchschnittspreis für einen Liter Super E10 um 0,3 Cent auf 1,566 Euro. Diesel kratzt an der Marke von 1,40 Euro: Binnen Wochenfrist ist ein Anstieg von 0,4 Cent zu verzeichnen. Ein Liter kostet aktuell im Mittelwert 1,398 Euro. Während in der vergangenen Woche Rohöl rund 72 US-Dollar kostete, sind es derzeit etwa 74 US-Dollar. (aum)