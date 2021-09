„Held der Straße“ reanimiert Radfahrer

Christian Schröter aus Thüringen ist „Held der Straße“ des Monats Juni. Goodyear und der Automibilclub von Deutschland würdigten mit der Auszeichnung im Rahmen ihrer gleichnamigen Verkehrssicherheitsaktion den Einsatz des gelernten Kochs als Ersthelfer. Er hatte im Mai einen gestürzten Radfahrer wiederbelebt.

Christian Schröter war abends mit dem Auto auf dem Weg nach Weimar gewesen, als er und seine Freundin Frederike Gelmroth am Ortseingang Bad Berka im Vorbeifahren einen regungslos daliegenden Mann auf dem angrenzenden Radweg bemerkten. Der gelernte Koch hielt daraufhin in einer Parkbucht an und begab sich mit seiner Begleiterin zu dem Verunfallten. Auf dem Weg dorthin setzte der Ersthelfer bereits einen Notruf ab.



Frederike Gelmroth traf als Erste an der Unglücksstelle ein. Sie versuchte zunächst, den Mann anzusprechen, der neben seinem Fahrrad lag und keinerlei äußere Verletzungen zeigte. Doch er war nicht bei Bewusstsein. „Meine Freundin öffnete seine Jacke und entfernte den Schal um seinen Hals“, erinnert sich Cristian Schröter. Er hatte immer noch die Leitstelle am Handy und schilderte die Situation. Die Notrufzentrale wies ihn schließlich an, eine Herzdruckmassage vorzunehmen, was der Ersthelfer auch umgehend tat. Unterdessen kam noch eine Frau mit ihrem Pkw an der Stelle vorbei und bot ihre Hilfe an. Das gab Christian Schröter ein sicheres Gefühl. Schon bald hatten alle drei das Gefühl, dass die Atmung des Verunglückten wieder einsetzte.



Schließlich traf der Notarzt ein und begann sofort mit erweiterten Maßnahmen, bis der Mann ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Sein Zustand war zu diesem Zeitpunkt als lebensbedrohlich einzuschätzen, da von einem Herzinfarkt ausgegangen worden ist. „Wir erfuhren später am Abend von der Polizei, dass der Mann mit Vitalzeichen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Einige Wochen später meldeten sich die Angehörigen des Verunfallten, um sich bei uns für die Hilfe zu bedanken“, berichtet Christian Schröter vom glücklichen Ausgang.



Goodyear und der AvD suchen jeden Monat beherzte Ersthelfer wie Christian Schröter. Unterstützt wird die Aktion unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministeriums von der Zeitschrift „Trucker“. (aum)