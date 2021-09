VW bietet regelmäßig Updates für die ID-Flotte

Volkswagen wird ab sofort alle ID- Modelle regelmäßig per Mobilfunk mit Software-Aktualisierungen versorgen. Bisher standen die Over-the-Air-Updates in der Testphase nur Kunden im so genannten „ID. First Movers Club“ zur Verfügung. Die aktuelle „ID. Software 2.3“ bietet neue Funktionen und optimiert bestehende. Mit der Vernetzung der gesamten ID-Fahrzeugflotte schafft VW die Basis für neue kundenorientierte Geschäftsmodelle.

VW will ID-Fahrer künftig etwa alle zwölf Wochen mit kostenloser Software versorgen, um die Fahrzeuge stets auf dem neusten Stand zu halten und das Kundenerlebnis zu verbessern. Darüber hinaus sind datenbasierte Angebote für Dienste und Funktionen geplant, die auf Wunsch dazugebucht werden können. Mit den digitalen Zusatzdiensten will das Unternehmen in den nächsten Jahren zusätzliche dreistellige Millionenumsätze erzielen.



Einige der neuen Funktionen betreffen das Lichtband unter der Windschutzscheibe. Es liefert jetzt Hinweise, die beim Energie sparenden Fahren und Fahren mit der automatischen Distanzregelung unterstützen. Verbessert wird auch die Bildverarbeitung der Multifunktionskamera, sie erkennt Motorräder und andere Verkehrsteilnehmer noch schneller. Das Gleiche gilt bei Dunkelheit: Hier regelt die dynamische Fernlichtregulierung – falls an Bord – das eigene Licht noch präziser. Die Grafik des zentralen Infotainmentdisplays wurde nach Kunden-Rückmeldungem optimiert. (aum)