525 Toyota Mirai in Deutschland unterwegs

Im März dieses Jahres hat Toyota die zweite Generation des Mirai auf den Markt gebracht. Von dem Brennstollzellenfahrzeug wurden in den vergangenen sechs Monaten 222 Stück auf Deutschlands Straßen gebracht. Noch nie wurden so viele Autos mit Wasserstoffantrieb in einem so kurzen Zeitraum neu zugelassen. Insgesamt sind hierzlande nach Unternehmensangaben derzeit 525 Brennstoffzellenfahrzeuge von Toyota unterwegs.

Der Toyota Mirai ist für Privatpersonen, gewerbliche Kunden sowie Kommunen und Behörden bestellbar und als wasserstoffbetriebenes Elektrofahrzeug mit dem Umweltbonus in Höhe von 7500 Euro förderfähig. Die Leasingrate für gewerbliche Kunden beginnt bei 399 Euro netto für vier Jahre Laufzeit und eine Jahreskilometerleistung von 10.000 Kilometern. (aum)