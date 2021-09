Yamaha liefert die Motoren für Quarken

Yamaha hat als Erstausrüster einen weiteren Bootsbauer gewonnen. Mit dem skandinavischen Hersteller Quarken wurde ein Fünf-Jahres-Vertrag zur Lieferung der neuen V6-Außenborder mit 250 PS (184 kW) und 300 PS (220 kW) geschlossen.

Der Name Quarken stammt vom Hauptsitz der erst vor kurzem gegründeten Marke in Finnland, die auf ein modulares Konzept mit vielen Gestaltungsmöglichkreiten setzt. Die Modellpalette beginnt bei 27 Fuß und wird in naher Zukunft um 33 Fuß und 40 Fuß Boote erweitert. Die offizielle Markteinführung findet auf der Düsseldorfer „Boot“ im Januar statt. (aum)