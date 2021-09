Vorschau: Vier Neuheiten und zwei kleine Heißsporne

In der nächsten Woche stehen mehrere Fahrzeugpräsentationen an. BMW stellt seine beiden neuen Elektromodelle i4 und iX vor, bei Citroën ist ein neuer Kleinwagen in der Planung. Das junge deutsche Unternehmen Electric Brands will im Sommer nächsten Jahres sein modulares Vielzweckfahrzeug X-Bus auf den Markt bringen. Wir schauen uns den Prototyp näher an.

Als Übergangstechnologie erlebt derzeit der Plug-in-Hybridantrieb einen Boom. Volkswagen stellt auf einer Veranstaltung noch einmal sein PHEV-Angebot vor. Im Iveco-Werk in Ulm fällt außerdem in der nächsten Woche der Startschuss für die Produktion des Elektro-Lastwagens Nikola.



Zwei kleine Heißsporne stellen sich bei uns dem Praxistest. BMW will mit dem 265 PS starken 128ti im Segment der sportlichen Kompakten mitmischen. Guido Borck hat dem bayerischen GTI-Konkurrenten auf den Zahn gefühlt. Dennis Gauert war mit dem Ford Fiesta ST Edition unterwegs und attestiert dem Kleinwagen sportliche Tugenden, die im B-Segment ihresgleichen suchen. Und unser Autor Axel f. Busse startet zu einer Übernachtung auf dem Land Rover Defender mit Dachzelt.



