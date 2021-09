Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Auf fast 1,2 Millionen Abrufe oder Downloads von Texten, Fotos, Videos und Audios in der Woche der IAA Mobility 2021. Das Echo der Messe in Form von Abrufen der entsprechenden Artikel werden wir wohl erst kommende Woche zählen können. Mal sehen, ob die Münchner Veranstaltung mehr bringt als die 1,2 Millionen dieser Woche.

Von den 356.402 Textabrufen waren dies die Top Ten:



1. Diese Autos stehen auf der IAA in München

2. Vorstellung Renault Mégane E-Tech Electric: Innere Werte

3. Vorstellung DS 4: Ein Pariser aus Rüsselsheim

4. IAA 2021: VW-Konzernabend – Früher war mehr Lametta

5. Vorstellung Volvo XC60: Nobel-SUV mit Smartphone-Bedienung

6. Vorstellung Opel Astra: Zurück in die Heimat

7. Vorstellung Dacia Jogger: Der neue Familienfreund

8. Fahrbericht Jeep Wrangler Rubicon 4xe: 400 Kilo mehr für weniger Verbrauch

9. Vorstellung Audi Grandsphere Concept: Der Chef sitzt jetzt vorne links

10. Vorstellung Mercedes EQE: Vollelektrische E-Klasse mit Spannung erwartet



827.022 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag das vom Dacia Jogger vorn, bei den Videos die Show zur Premiere des Opel Astra. (aum)