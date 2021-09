Der Volta Zero wird bei Steyr gebaut

Der englische Hersteller Volta Trucks wird seinen Elektro-Lkw Volta Zero bei Steyr im ehemaligen MAN-Werk in Österreich bauen. Die Serienproduktion soll Ende nächsten Jahres anlaufen. Geplant sind vier Varianten zwischen 7,5 und 19 Tonnen und mehr als 27.000 Einheiten pro Jahr ab 2025.

Der Prototyp des Volta Zero wurde vor einem Jahr vorgestellt. Auffällig sind die tief liegende, großflächig verglaste Fahrerkabine mit 220-Grad-Sicht und der mittig positionierte Fahrersitz. Vor der Serienfertigung wird der Volta noch in die Kundenerprobung gehen. Der Zero hat eine Reichweite von 150 bis 200 Kilometern.



Erst im Sommer hatte MAN das zur Disposition stehende Werk in Steyr an die Beteiligungsgesellschaft WSA verkauft. Diese will unter dem Namen Steyr Automotive am Standort eine Auftragsfertigung für Nutzfahrzeuge und Nutzfahrzeugteile aufbauen. Als Unterstützung zum Erhalt des Werkes lässt MAN dort noch einige Zeit den TGM und TGL fertigen. (aum)